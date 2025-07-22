محافظ بورسعيد يقر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العام

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الموافقة على خفض الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى 240 درجة، استنادًا إلى دراسة قدمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب الكتلة البرلمانية ببورسعيد، وتيسيرًا على أولياء الأمور، مع مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وإتاحة فرص أكبر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

ومن المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 3 أغسطس ويستمر حتى الأربعاء 13 أغسطس، ويشمل جميع مدارس التعليم الثانوي العام بمحافظة بورسعيد.