كتب– أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تفاصيل نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للنتيجة رسميًا، حيث بلغت نسبة النجاح العامة بالنظام الجديد 79.2%، مقابل 72.7% بالنظام القديم.

وفيما يخص شعبة "علمي رياضة"، أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الأول بلغ 112 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107 آلاف و947، ونجح 92 ألفًا و594، بنسبة نجاح بلغت 85.8%، وهي الأعلى بين الشعب.

أما في شعبة "علمي علوم" بالنظام الجديد، فقد تقدم للامتحانات 451 ألفًا و453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417 ألفًا و260، وبلغ عدد الناجحين 332 ألفًا و183، بنسبة نجاح بلغت 79.6%.

وفي الشعبة الأدبية (نظام جديد)، تقدم 174 ألفًا و171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159 ألفًا و434، ونجح 117 ألفًا و407، بنسبة نجاح بلغت 73.6%.

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