تعليم بورسعيد يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بديوان المديرية، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأشار الغرباوي، إلى أن العام الدراسي الجديد ينطلق تحت شعار "عام جودة التعليم"، لافتا أن الوزارة أكدت على انهاء فترة الدراسة المسائية بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية نتيجة التوسع في أعداد المدارس الجديدة.

وتطرق خلال الاجتماع إلى المرحلة الابتدائية وعن البرنامج العلاجي لطلاب الصفوف الأولى القائم بالفعل ويستهدف طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، موجها بضرورة إشراك أكبر عدد من المعلمين إلى جانب معلمي اللغة العربية وتوزيع المهام الإملائية والقرائية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة على الطلاب المستهدفين.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد شدد على أهمية حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية بكل صفوف المرحلة العام المقبل، مؤكدا استمرار نظام البوكليت والذي تم تعميمه من وزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير المديرية، أن مرحلة التعليم الثانوي ستشهد بداية من العام الدراسي الجديد نقلة نوعية في تاريخ التعليم بتطبيق نظام البكالوريا المصرية جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة المعمول به.