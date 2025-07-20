وزير التعليم: مفيش نقص معلمين.. والبكالوريا بديل عادل للفرصة الواحدة

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في مواجهة واحدة من أبرز التحديات التي كانت تعانيها المنظومة التعليمية، وهي نقص المعلمين.

وأشار عبد اللطيف، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا، إلى أن تطبيق التقييمات الأسبوعية كشف عن مدى انتظام العملية التعليمية، بدليل أن الطلاب وأولياء الأمور أصبحوا يتابعون أداء المعلمين عن كثب.

وأضاف الوزير أنه لو كانت لدينا فعلاً أزمة نقص معلمين، كيف نطبق تقييمات أسبوعية منتظمة؟ وإذا كان المعلم لا يعمل بانضباط، فلماذا تظهر شكوى من التقييمات أصلاً؟!

واستعرض الوزير إعادة الهيكلة التي تمت على مناهج المرحلة الثانوية؛ حيث تم تقليص عدد المواد من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، موزعة على السنوات الثلاث: 6 مواد في الصف الأول الثانوي، و6 في الثاني الثانوي ، و5 في الثالث الثانوي، قائلاً: "هذه خطوة تنظيمية كبيرة؛ لكنها لا تزال غير كافية ما دام نظام امتحان الفرصة الواحدة قائمًا، وهو من أصعب ما يمكن في حياة الطالب".

وأوضح عبد اللطيف أن نظام الفرصة الواحدة لا يُنصف الطلاب، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يتعرض لظروف طارئة؛ مثل وفاة أحد الأقارب أو ظروف صحية تمنعه من الأداء الجيد يوم الامتحان، ورغم أنه قد يكون مجتهدًا ومؤهلًا، يتم تحديد مصيره في اختبار واحد فقط، قائلاً: "ده ظلم حقيقي، ما ينفعش نحصر مستقبل طالب في يوم واحد".

البكالوريا ليست للنخبة فقط

وتحدث الوزير عن النظام الجديد الذي تسعى الوزارة لتطبيقه، وهو نظام البكالوريا المصرية، والذي يشبه ما يتم تطبيقه في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل في كل دول العالم، والناس اللي بتشتكي هم غالبًا من اللي قدراتهم المادية محدودة، ولذلك قدمنا لهم نظامًا عالميًّا يتيح ليهم نفس الفرصة من غير تكلفة زيادة.

وأوضح وزير التعليم أن النظام الجديد يقوم على دراسة 6 مواد، كل واحدة منها تمثل مجموعة معرفية، مع وجود مواد إجبارية ضمن كل مسار، بما يشبه أنظمة الـIB العالمية.

وتابع الوزير: "عملنا كمان إعادة تسمية للمسارات التقليدية؛ بدلًا من علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، بقينا نسميها: طب وعلوم حياة، وهندسة وحاسبات، وآداب وفنون".

وأشار عبد اللطيف إلى أنه تمت إضافة مسار جديد باسم الأعمال، ليؤهل الطلاب الراغبين في دخول كليات التجارة، من خلال دراسة بعض أساسيات الرياضيات التي تؤهلهم للمجال الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن "الطالب اللي عايز يدخل تجارة من الأدبي لازم يكون دارس رياضيات تناسب طبيعة الكلية، وده اللي وفرناه في المسار الجديد".

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