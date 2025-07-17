الثانوية العامة 2025.. انتهاء التصحيح اليدوي للأسئلة المقالية

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن أعمال التصحيح الإلكتروني لكراسات إجابات طلاب الثانوية العامة لا تزال جارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي خاضها الطلاب في الأسبوع الأخير من الامتحانات، مثل مادة الأحياء والرياضيات بشِقَّيها، بالإضافة إلى الإحصاء.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء تمامًا من تصحيح الأسئلة المقالية في جميع المواد، مشيرة إلى أن عملية التصحيح لهذه النوعية من الأسئلة تمر بمرحلتين لضمان الدقة؛ الأولى يتم خلالها التصحيح بواسطة المعلمين، ثم تمر الأوراق بمرحلة ثانية من التدقيق الإلكتروني للتأكد من أن كل طالب يحصل على حقه الكامل دون نقصان.

وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 لم يحدد حتى الآن، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تظهر في آخر أيام شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. 44 ألف راسب و70% نسبة النجاح الإجمالية

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج الطب والجراحة بحلوان

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025