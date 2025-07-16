نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًّا، فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق الإجابة، واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.

يأتي ذلك بينما يترقب الطلاب وأولياء الأمور معرفةَ نتائج أبنائهم في الشعبتَين الأدبية والعلمية (علوم ورياضيات)، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، ويتصدر سؤالهم بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 محركات البحث.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025؟

يتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري أو أول أغسطس المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الكنترولات الخاصة بالرصد والتجميع والتدقيق؛ لضمان الدقة الكاملة في النتائج التي تُعد بوابة الدخول للمرحلة الجامعية.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيًّا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2025".

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

- الضغط على "عرض النتيجة"؛ لتظهر نتيجة الطالب كاملةً تشمل الدرجات والمجموع الكلي.

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