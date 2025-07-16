الشرقية ياسمين عزت:

كشفت إدارة مستشفى المبرة بالزقازيق بمحافظة الشرقية عن قبول دفعة جديدة وفتح باب التقديم لمدرسة التمريض التابعة لها، بدءًا من السبت 19 يوليو وحتى الخميس 24 يوليو 2025، لأبناء المحافظة، ممن حصلن على مجموع 250 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية.

وأوضحت الدكتورة هناء رشيد، مدير عام مستشفى المبرة، أن التقديم هذا العام سيتم إلكترونيًا من خلال رابط إليكتروني، تُرفع المستندات المطلوبة في ملف بصيغة PDF عند التسجيل.

وأشارت إلى المستندات المطلوبة للتقديم والتي تشمل صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية حديثة للطالبة وصورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)

،صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية) وإيصال مرافق باسم ولي الأمر (كهرباء – مياه – غاز) وبيان درجات الصف الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة فضلا عن توفير شهادة حسن سير وسلوك.

وأكدت إدارة المدرسة أنه بعد التسجيل الإلكتروني، ستتاح بطاقة ترشيح للطباعة من الموقع، يجب تقديمها بالمدرسة خلال الفترة من 2 أغسطس 2025، مع الالتزام بالموعد المحدد.

وحددت اختبارات القبول التي تشمل تحديد موعد لاحق لعقد اختبارات القبول في المواد (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

وتعقد هذه الاختبارات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُقبل الطالبات الأعلى في الدرجات.

يلي ذلك كشف الهيئة والفحص الطبي للطالبات الناجحات، ويُشترط حضور الطالبة مع ولي أمرها فقط في كل مراحل التقديم.

وأكدت إدارة المدرسة أنها ستعلن الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم فور اعتماده رسميًا خلال الأيام المقبلة.