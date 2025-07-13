كفر الشيخ – إسلام عمار:

"مذاكرتي سر تفوقي وأسرتي سر نجاحي"، بهذه الكلمات عبّرت الطالبة أمنية الصاوي بلتاجي عبدالجواد، ابنة محافظة كفر الشيخ، عن سعادتها الغامرة بتصدرها نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات)، وحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في شعبة "فني تكنولوجيا الحاسبات"، بمجموع 699 درجة من 700 بنسبة 99.86%.

وقالت أمنية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفضل في تفوقها يعود لتخطيطها الجيد منذ بداية العام الدراسي، إلى جانب دعم أسرتها المستمر، موضحة: "أنا وأسرتي رسمنا خطة واضحة هدفها التفوق، وكنت ملتزمة بالمذاكرة اليومية وتنظيم وقتي بناء على نصائح بابا".

وأضافت أن يومها كان يبدأ بالحضور المنتظم إلى المدرسة، ثم تأخذ قسطًا من الراحة، تليه دروس خصوصية، وبعد صلاة العشاء تبدأ مذاكرتها التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، وقد تصل أحيانًا إلى صلاة الفجر.

وأكدت أمنية أن الصلاة والمواظبة على الفروض كانت جزءًا من برنامجها اليومي، وأن التوفيق من الله كان حاضرًا في كل خطواتها. كما أشادت بدور معلميها الذين ساعدوها في تخطي صعوبات بعض المواد مثل البرمجيات والأكواد، قائلة: "المعلمون شرحوا لنا الأمور المعقدة ببساطة.. وكانوا دعم كبير".

وأعربت عن رغبتها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي، حبًا في المجال الطبي ورغبة في خدمة الناس ولو من خلال جزء بسيط من قطاع الطب، وهو حلم مشترك مع العديد من زميلاتها.