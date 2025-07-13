هاجر الأولى على الدبلومات الفنية: أهدي نجاحي لروح والدي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعربت الطالبة هاجر طارق أحمد محمود، الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات، عن سعادتها الكبيرة بتصدرها قائمة أوائل الجمهورية لعام 2025، مؤكدة أن هذا الإنجاز تتويج لسنوات من الاجتهاد والإصرار، قائلة "كنت بذاكر 5 ساعات يوميا وسألتحق بكلية الزراعة".

هاجر، خريجة مدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد، في شبرا الخيمة، أهدت نجاحها إلى روح والدها الراحل، قائلة:"والدي كان دائمًا يدعمني، رغم أنه كان يرى أن التعليم الفني لا يناسب إمكانياتي، وكان يفضل أن ألتحق بالثانوي العام، لكنني تمسكت باختياري وأثبتُّ له ولنفسي أن النجاح لا يرتبط بمسار تعليمي بعينه، بل بالإرادة.

وأضافت هاجر أن تجربة شقيقتها التي التحقت بالثانوي العام دون أن تصل إلى الكلية التي كانت تطمح إليها، دفعتها لاختيار التعليم الفني، لافتة إلى أن هذه الخطوة كانت فارقة في حياتها.