وزير التعليم: نجحنا في تأمين وتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 بلا مشكلات

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح الوزارة في تأمين وتنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 دون تسجيل أي مشكلات مؤثرة على سير العملية الامتحانية، مشيدًا بتكاتف كل الجهات المعنية، ومثمّنًا الجهود الميدانية والتنظيمية التي ساهمت في خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لأعمال آخر أيام الامتحانات، حيث أدى اليوم الخميس 772,148 طالبًا وطالبة الامتحانات في مواد: الأحياء وعلوم الأرض (علمي علوم)، والرياضيات التطبيقية (علمي رياضة)، والإحصاء (أدبي)، وذلك بالنظام الجديد، إلى جانب امتحانات النظام القديم في مواد الأحياء، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق، داخل 1,973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أجرى طلاب مدارس المتفوقين (STEM) اختبارات القبول بالجامعات في تخصصاتهم، في حين خاض 295 طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين الامتحانات في مواد الإحصاء وعلم النفس وعلم الاجتماع، داخل 26 لجنة امتحانية.

إشادة بالانضباط والتنسيق مع الوزارات

أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق التأمين ووزارة الداخلية في تأمين محيط اللجان، ومتابعة انضباط دخول وخروج الطلاب، مؤكدًا أن الامتحانات مرت دون معوقات تُذكر، في ظل إجراءات مشددة لضبط العملية الامتحانية، وتوفير مناخ هادئ وآمن لجميع الطلاب.

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والتنسيق الفعّال مع مختلف الجهات لضمان حسن سير الامتحانات حتى لحظاتها الأخيرة.

وفي ختام الامتحانات، وجّه محمد عبد اللطيف خالص شكره وتقديره لكل من شارك في تنظيم وإدارة الامتحانات، من قيادات الوزارة، ومديري المديريات، والعاملين في الإدارات التعليمية، مرورًا بمراكز توزيع الأسئلة ومستشاري المواد التعليمية، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي دؤوب وتخطيط محكم.

من جانبه، أكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن نجاح الامتحانات يعود إلى القيادة الواعية للوزير محمد عبد اللطيف، والتنسيق المؤسسي مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الداخلية، والصحة، والاتصالات، مشيرًا إلى أن امتحانات هذا العام تعد نموذجًا في الانضباط والتنظيم.

تنظيم دقيق للنظامين القديم والجديد

شدد رئيس عام الامتحانات على دقة فصل أوراق النظامين (القديم والجديد) وتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم وأوراق الأسئلة حسب المواد واللغات، مشيرًا إلى أهمية تنظيم انصراف طلاب شعبة الرياضيات بشكل منسق حفاظًا على تركيز طلاب الشعب الأخرى المستمرين في الامتحان.

واختتم خالد عبد الحكم بتقديم الشكر لفرق العمل داخل غرفة العمليات المركزية والفرعية، والتي عملت على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، ومتابعة دقيقة لكل لجنة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

20 صورة من حفل تخرج دفعة 2025 بمدارس النيل المصرية الدولية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

بدائل الثانوية العامة 2025.. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية -تفاصيل