التعليم: توزيع أوراق الإجابة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بـ10 دقائق

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحانات، بهدف منحهم الوقت الكافي لتسجيل بياناتهم بدقة ومراجعتها قبل تسلم أوراق الأسئلة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بنظامها الجديد الامتحان في مادة الأحياء لشعبة "العلوم" لمدة 3 ساعات، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "الرياضيات" لمدة ساعتين، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء لمدة 3 ساعات.

أما طلاب النظام القديم، فيؤدون امتحانات مواد: الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة تسليم كراسات الإجابة وأوراق البابل شيت للطلاب في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا، أي قبل انطلاق الامتحان بنحو 10 دقائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير بيئة منظمة تتيح للطلاب التركيز وتجنب أي أخطاء في تدوين البيانات الشخصية.

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