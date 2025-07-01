وزير التعليم: هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى

كتب – أحمد الجندي:

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية خلال جلسة لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن التركيز انصب خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

ووجّه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، ومؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.

شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تُساهم في النهاية في الوصول إلى صيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.

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