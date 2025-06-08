تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن أماكن الإجابة

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا هامًا لطلاب الصف الثالث الثانوي، شددت فيه على ضرورة الالتزام التام بالإجابة داخل الأماكن المخصصة لكل سؤال سواء في كراسة الأسئلة المقالية أو نموذج الإجابة الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد.

وأكدت الوزارة أن أي إجابة يتم تدوينها على الجهة الخلفية من ورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية أو على صفحات غير مخصصة لذلك في كراسة الامتحان، لن يتم النظر إليها أثناء التصحيح، ولن تُحتسب ضمن التقييم، حتى وإن كانت صحيحة.

وأوضحت الوزارة أن هناك نظامًا واضحًا لتوزيع الإجابات داخل كراسات الامتحانات، فأسئلة الاختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في ورقة "البابل شيت" المخصصة لذلك، في حين أن الأسئلة المقالية لها أماكن محددة للإجابة داخل الكراسة الورقية.

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