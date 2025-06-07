كتب- أحمد الجندي:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الأوراق المطلوبة لشغل 11693 وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات، على أن تكون الأولوية في التعيين للعاملين بالحصة، وذلك في إطار خطة الدولة لتثبيت المؤقتين وتوفير فرص عمل بالمجال التعليمي.

مستندات التقديم المطلوبة لوظيفة معلم رياضيات

حدد الجهاز قائمة بالأوراق الواجب تقديمها من قبل الراغبين في التعيين، حيث تشمل:

صورة شخصية حديثة توضح الملامح بوضوح.

صورة من بطاقة الرقم القومي (الوجه الأمامي) على أن تكون سارية وقت التقديم.

صورة من بطاقة الرقم القومي (الوجه الخلفي) بنفس شروط السريان.

شهادة المؤهل الجامعي الأساسي الحاصل عليه المتقدم، ويشترط أن يكون مناسبًا للتخصص المطلوب.

شهادة المؤهل الأعلى إن وُجد، مثل الماجستير أو الدكتوراه، والتي قد تمنح المتقدم أفضلية في التقييم.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة، طبقًا لقانون ذوي الهمم.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور سواء كان قد أداها أو تم إعفاؤه منها، أو الخدمة العامة للإناث، موثقًا بالمستندات الرسمية.

شهادة الدبلوم التربوي لمن لا يحمل مؤهلاً تربويًا، حيث تُعد شرطًا أساسيًا للتقديم لوظائف التعليم.

إيصال السداد البنكي الذي يثبت دفع الرسوم المطلوبة للاشتراك في عملية التقديم.

إفادة معتمدة من جهة العمل (المدرسة والإدارة التعليمية) تثبت عمل المتقدم بنظام الحصة، وهي من المستندات التي تمنح أولوية للمتقدمين في المفاضلة.

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