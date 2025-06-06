نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

ينتظر طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، خاصة في ظل الترقب الكبير والبحث المستمر.

كما أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج في محافظتي القاهرة والجيزة ، لكن من المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يليها اعتمادها رسميًا من مديريات التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 برقم الجلوس والاسم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط: هنا

-اختيار قسم “نتائج صفوف النقل”.

-تحديد المرحلة الإعدادية.

-اختيار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

-تحديد الصف الثاني الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

روابط الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة

• محافظة القاهرة: يمكن الدخول إلى موقع التعليم الأساسي عبر الرابط هنا.

• محافظة الجيزة: يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط Stages

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 من خلال الطرق التالية:

• كشوف النتائج التي تُعلق داخل المدارس.

• الموقع الرسمي للمحافظة أو مديريات التربية والتعليم.

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