بين ختام جيد ويوم صعب.. تفاصيل آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

رصد ائتلاف أولياء أمور مصر واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجريات اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية؛ ضمن متابعة ميدانية تهدف إلى تقييم أداء الامتحانات ومدى انضباطها، وأبرز شكاوى الطلاب.

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة جاء صعبًا في أغلب الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وغير مباشرة، ومليء، والرسومات بعضها لم يتعود عليه الطلاب، حسب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية.

"العلوم" صعب في الدقهلية

وأضافت عبير أحمد على آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، قائلةً إن امتحانات مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية جاء صعبًا وأغلب الأسئلة تحتاج إلى تركيز.

ونوهت عبير أحمد بأنه بينما ذكر بعض أولياء الأمور أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في عدد من الأسئلة؛ جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الغربية فوق مستوى الطالب المتوسط، وصعبًا، ونفس الأمر مع امتحان علوم دمياط.

الامتحان مليان.. ولكن

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الجيزة جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط في أغلب أسئلة الامتحان، قائلةً: "الامتحان مليان بس حلو".

واستنكرت عبير أحمد قيام بعض الطلاب بإتلاف المقاعد المدرسية، مؤكدةً أن ذلك مخالف للقانون وإهدار للمال العام، وعلى أولياء الأمور توعية أبنائهم بضرورة الحفاظ على المدارس.

استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني

وقالت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي، رئيسة ائتلاف أولياء أمور مصر أن آراء الطلاب جاءت متباينة بشأن مستوى الامتحانات؛ إذ عبّر عدد منهم عن ارتياحهم إزاء بعض المواد، واشتكى آخرون من صعوبات متعلقة بطبيعة الأسئلة أو ضيق الوقت، مشيرةً إلى استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني في عدد من اللجان.

سؤال غامض يربك الطلاب

ولفتت الحزاوي إلى أنه في محافظة القاهرة الطلاب وصفوا امتحان اليوم بأنه في متناول الطالب المتوسط، إلا أن الغالبية أبدت تحفظًا تجاه وجود سؤال غير واضح الصياغة، أثار حالةً من الارتباك داخل اللجان.

"الدراسات" تترك انطباعًا إيجابيًّا في الجيزة

وسادت أجواء من الرضا بين الطلاب في محافظة الجيزة، بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث وصفه البعض بأنه "ختام جيد" للموسم الامتحاني، مشيدين بوضوح الأسئلة وتوازنها مع الوقت المتاح.

"الإنجليزي" بلا تعقيدات في البحيرة

وأكد طلاب في محافظة البحيرة أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلًا وخاليًا من أي تعقيدات؛ ما أسهم في رفع معنوياتهم في ختام الامتحانات.

الغربية والشرقية.. شكاوى من امتحان العلوم

ورصد الائتلاف شكاوى من طلاب محافظة الغربية بشأن امتحان مادة العلوم، الذي وصفوه بأنه طويل ويحتاج إلى وقت أكبر مما هو مخصص. وفي محافظة الشرقية أشار الطلاب إلى أن الامتحان كان كذلك طويلًا، لكن أسئلته جاءت مباشرة وتناسب الطالب المُلم بالمادة.

دعوة لمراجعة ملف الغش قبل امتحانات الثانوية

وشددت داليا الحزاوي على أن ظاهرة الغش الإلكتروني ما زالت تلقي بظلالها على سير الامتحانات، مؤكدة أهمية إعادة فتح هذا الملف بشكل عاجل؛ لتحديد مواطن الخلل ووضع حلول جذرية لها، استعدادًا لاستحقاق امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

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