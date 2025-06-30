نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.. تعرف على الموعد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور من الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها وفروعها إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في القاهرة الكبرى والمحافظات، بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات والرصد.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية من تصحيح ورصد درجات وتجميعها بشكل كامل، حيث من المقرر أن ينتهى التصحيح خلال أيام قليلة ويبدأ تجميع النتيجة ورصد درجات الطلاب بها.

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.