مد التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة أسبوعًا إضافيًا.. رابط التسجيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن مد فترة التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

وأكدت المديرية على أن التقديم سيكون متاحًا لمدة أسبوع إضافي، يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي لإتمام عملية التسجيل خلال المدة المقررة:

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