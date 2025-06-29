إصابة طالبتين بإغماء خلال أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، حالتي إصابة لطالبتين خلال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث تعرضتا لهبوط وإغماء، وتم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات، أصيبت الطالبة رضوى محمد، 18 عامًا، بحالة هبوط حاد في أثناء تأدية الامتحان، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي الإسعافات.

كما أصيبت الطالبة يقين حسام السيد، 18 عامًا، بلجنة مدرسة الخصوص الثانوية بنات، بحالة إغماء مفاجئة، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر العام.

وأفادت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة الحالتين والتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من استقرار حالتهما، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024-2025، على مستوى المحافظة والتي تستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجان عامة، يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، كما تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لكل إدارة، والبالغ عددهم 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير جميع سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.