آراء طلاب الثانوية بعد الفيزياء والتاريخ بأسيوط: شكاوى من ضيق الوقت

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، تباينًا في آراء الطلاب حول امتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حيث انقسمت الآراء بين من رأى الامتحان في متناول الطالب المتوسط، ومن اعتبره صعبًا ويحتاج إلى تركيز عالٍ.

ففي امتحان الفيزياء، أعرب عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية عن استيائهم من ضيق الوقت، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة وتطلبت تفكيرًا عميقًا، خاصة في المسائل المقالية. وأوضح الطلاب هاني عمر، وأحمد محمد، ومحمد عبد الله، من لجنة مدرسة الانتصار الرسمية للغات، أن الامتحان تضمن أسئلة من الكتاب المدرسي، لكنها احتاجت إلى خطوات حل دقيقة، وليس مجرد استنتاج بالنظر، مشيرين إلى أن الامتحان بشكل عام تطلب تركيزًا عاليًا لفهم الأسئلة والإجابة عنها.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فقد تباينت آراؤهم حول امتحان مادة التاريخ، حيث أشار بعضهم إلى سهولة الامتحان، بينما رأى آخرون أنه تضمن نقاطًا صعبة وركز بشكل كبير على الفصل السابع المتعلق بالقضية الفلسطينية. وأكد الطلاب عبد الله محمود عباس، وحاتم عبد المنعم، وأحمد علي، أن ضيق الوقت كان من أبرز التحديات، إلى جانب الحاجة إلى تركيز كبير لفهم الأسئلة والإجابة عنها بدقة.