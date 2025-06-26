كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الخميس سير امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 بعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شملت جولة المحافظ تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي المنوات الثانوية والإعدادية التابعتين لإدارة أبو النمرس التعليمية ومدرسة أم خنان التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، حيث حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.

وأكد المحافظ أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات، التي يؤديها هذا العام 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة، موزعين على 186 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والإنارة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.

وخلال مروره على اللجان، شدد المحافظ على رؤساء اللجان بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدًا التصدي لأي محاولات للغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة، باستمرار رفع درجة الاستعداد ومنع أي مظاهر للعشوائية أو التعديات، ورفع المخلفات والإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأشار النجار إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين مقرات اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات، مؤكدًا أنه لن يُسمح بحدوث أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والرعاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير مناخ صحي وآمن لهم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس أمام مقار اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على سلامتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتابع بشكل يومي انتظام الامتحانات، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم أوجه الدعم اللازمة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ومن جانبه أكد الأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الالتزام التام بحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة للتصدي لأي حالات غش أو إخلال بالانضباط، بما يضمن نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

رافق المحافظ خلال جولته السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم .