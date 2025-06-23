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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

12:11 م الإثنين 23 يونيو 2025

اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024- 2025.

وكان محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2025-2024، بنسبة نجاح 80.17%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 94.22%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة هم : ريناد إبراهيم علي حسن مهيا – إدارة برج البرلس – مدرسة البرلس المشتركة، وسلمى أيمن فتحي دياب محمد – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات.

وعمر أحمد يوسف محمد عبده – إدارة الرياض – مدرسة الرغامة الإعدادية، وشدى محمد سالم سعد الدين زايد – إدارة قلين – مدرسة المنشأة الكبرى بنات، وعبدالله أشرف سعد أحمد – إدارة سيدي سالم – مدرسة الشهيد السيد الإعدادية بنين، وإياد إبراهيم الدسوقي أبو العنين – إدارة الحامول – مدرسة نصر الأم تعليم أساسي، منة الله محمد محروس غازي – إدارة قلين – مدرسة قلين بنات.

ولجين أحمد محمد إبراهيم العدوي – إدارة بيلا – مدرسة بيلا الإعدادية بنات، وميار مجدي عبدالفتاح عبدالنبي – إدارة مطوبس – مدرسة برنبال بنات، فاطمة أحمد سالم محمد سالم – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات.

يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجاري تصحيح الأوراق بـ 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات.

وجرى توزيع كنترولات كفر الشيخ على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي".

وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية" إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

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