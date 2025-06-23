كيف يتعامل الطالب المجتهد مع الغش؟.. خبير تربوي يوجه 7 نصائح

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن ظاهرة الغش داخل الامتحانات قد تترك أثراً نفسياً سلبياً في نفوس الطلاب المجتهدين، مشيرًا إلى أن هؤلاء قد يشعرون بالإحباط أو اليأس عندما يرون زملاءهم يحققون نتائج عبر طرق غير شرعية.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور حجازي مجموعة من النصائح النفسية والتربوية التي تساعد الطالب المجتهد على تخطي المشاعر السلبية الناتجة عن وجود الغش، ومواصلة مسيرته التعليمية بثقة.

الغش لا يصنع إنجازًا حقيقيًا

وأوضح حجازي أن الغش يؤدي إلى تحقيق إنجازات وهمية، حيث يمنح صاحبه صورة زائفة عن ذاته، ويكسبه صفات غير سوية مثل الأنانية، الطمع، عدم تحمل المسؤولية، وانعدام الثقة بالنفس، كما لفت إلى أن هذه السمات قد تؤدي إلى متاعب كبيرة مستقبلًا، لأن الغشاش لم يمر بخبرة "السعي من أجل النجاح".

الاجتهاد يصنع الشخصية الحقيقية

على الجانب الآخر، شدد على أن الطالب الذي يجتهد ويثابر حتى وإن لم يحصل على الدرجة النهائية، فإنه يكتسب مهارات حياتية عظيمة مثل الاستمرارية، اكتشاف نقاط القوة والضعف، وتقدير قيمة الجهد، مؤكدًا أن هذه المهارات هي التي تؤسس لنجاح واقعي ومستدام.

ركز على أهدافك ومعرفتك

نصح الدكتور حجازي الطلاب بأن يركزوا على أهدافهم الشخصية وتطوير ذواتهم، وأن يجعلوا المعرفة هي الغاية الأولى من التعلم، فالمعرفة الحقيقية هي التي تصنع النجاحات، وليست مجرد درجات أو أرقام في الشهادة.

النجاح لا يحتاج التحايل

وأضاف أن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى طرق ملتوية، مشبّهًا بين من يحصل على درجات بالغش ومن يسرق مالًا دون تعب، قائلاً: "الإنجاز الذي نفخر به هو ذلك الذي يأتي من الطريق المشروع"، مؤكداً على أن الغش نوع من السرقة، ليس فقط لدرجات، بل للمجهود والأفكار، وهو تحايل ونصب وسلوك منحرف يجب على الطلاب الابتعاد عنه تمامًا، مشددًا على أن الطالب الشريف لا يلوث نفسه بهذه السلوكيات.

لا تجعل الغش يؤثر عليك

واختتم الدكتور حجازي حديثه بنصيحة مهمة، قائلاً إن الامتحان له حد أقصى من الدرجات، وكل الطلاب يمكنهم الوصول إليه بالمذاكرة، لذا على الطالب ألا يركز على وجود الغش، بل يجب أن يعمل على تحصين نفسه بالتفوق والاجتهاد كي لا يتأثر بذلك، مشيرًا إلى أن النجاح في الحياة لا يُقاس فقط بالدرجات، وإنما بالشخصية القوية والمهارات الحقيقية التي يصنعها الالتزام والجدية والتعلم المستمر.

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