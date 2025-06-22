محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%

الفيوم - حسين فتحي:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025، بنسبة نجاح بلغت 80.56% على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ورشا يوسف وكيل المديرية، والأستاذ محمد محمد عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

قال المحافظ: إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 76 ألفًا و726 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 80.56%، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 72.8%، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" بلغت نسبة النجاح 95.8%، وفي مدارس النور للمكفوفين 66.7%.

وجّه محافظ الفيوم مسؤولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تُسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 11 طالبًا وطالبة، منهم طالبان بكلٍ من إدارتي غرب الفيوم وسنورس التعليميتين، وعدد 3 طلاب بإدارة شرق التعليمية، وطالب واحد بكلٍ من إدارات طامية، وأبشواي، وإطسا، ويوسف الصديق.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 25 يونيو ولمدة أسبوعين، حرصًا على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

فيما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 86.99%، وحققت إدارة غرب الفيوم التعليمية نسبة نجاح 88.79%، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78.93%، وفي إدارة أبشواي التعليمية 79.85%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 78.40%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 73.44%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 75.70%.