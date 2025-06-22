ماذا قال طلاب طلاب الثانوية العامة ببورسعيد عن امتحان العربي -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الانقسام بين طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عقب أداء امتحان اللغة العربية.

واشتكى معظم الطلاب، من صعوبة امتحان اللغة العربية خاصة جزئية النحو، بينما وصفه آخرون أنه في مستوى الطالب المتوسط، وتحدث عدد قليل من الطلاب أن امتحان اللغة العربية سهل.

وجرى تفتيش الطلاب ذاتيًا قبل دخول اللجان تحت إشراف رؤساء اللجان لحظر دخول أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية داخل مقر لجان سواء بحوزة الطلاب أو المراقبين، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالب وطالبة، موزعين على 18 لجنة أساسية.