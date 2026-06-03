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عراقجي: نفذنا ضربات دفاعية لمواقع تستخدمها أمريكا لمهاجمتنا

كتب : وكالات

10:02 م 03/06/2026

عباس عراقجي

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات دفاعية على مواقع يُسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي برد "فوري وحاسم"، مؤكداً أن ما فشلت العقوبات والحرب في تحقيقه لن يكسب بمزيد من الحرب.

وأكد عراقجي أن إيران شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة بعد أن استخدم الجيش الأمريكي صاروخ "هيلفاير" لتعطيل ناقلة نفط ترفع علم بوتسوانا كانت متجهة نحو جزيرة خارك، والتي تعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

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