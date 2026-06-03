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تصدر اسم رجل الأعمال أحمد الحداد محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب قرار حبسه على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

القبض على زوج هاجر أحمد

هذه الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خاصة مع ارتباط اسمه بعدد من الشخصيات المعروفة، منها صبري نخنوخ.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أحمد الحداد، برفقة صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين، متهمون بالتعدي على محامٍ تصادف وجوده داخل المعرض، وذلك خلال خلافات تتعلق بمستحقات مالية.

من هو أحمد الحداد

أحمد الحداد هو رجل أعمال من العاملين في مجال السيارات الفاخرة، خريج كلية الهندسة قسم ميكانيكا السيارات، وتزوج من الفنانة هاجر أحمد عام 2021، ولديه طفلان "آدم" و"غالية".

ونستعرض في السطور التالية صورًا لأحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.

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