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قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.. 20 صورة لهاجر أحمد مع زوجها أحمد الحداد

كتب : معتز عباس

09:31 م 03/06/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها وابنها (2)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها في الساحل (3)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها وابنها (1)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها في الساحل (2)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها بإطلالة شتوية
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها في الساحل (1)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها (4)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها (2)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد في صورة رومانسية مع زوجها
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها (1)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها في الساحل (4)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها (3)
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها (2)
  • عرض 19 صورة
    هاجر أحمد وزوجها داخل السيارة
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها في الساحل
  • عرض 19 صورة
    هاجر احمد وزوجها (1)

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تصدر اسم رجل الأعمال أحمد الحداد محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب قرار حبسه على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

القبض على زوج هاجر أحمد

هذه الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خاصة مع ارتباط اسمه بعدد من الشخصيات المعروفة، منها صبري نخنوخ.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أحمد الحداد، برفقة صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين، متهمون بالتعدي على محامٍ تصادف وجوده داخل المعرض، وذلك خلال خلافات تتعلق بمستحقات مالية.

من هو أحمد الحداد

أحمد الحداد هو رجل أعمال من العاملين في مجال السيارات الفاخرة، خريج كلية الهندسة قسم ميكانيكا السيارات، وتزوج من الفنانة هاجر أحمد عام 2021، ولديه طفلان "آدم" و"غالية".

ونستعرض في السطور التالية صورًا لأحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد قبل القبض عليه في مشاجرة نخنوخ.
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أحمد الحداد هاجر أحمد صبري نخنوخ

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