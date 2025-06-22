تفاصيل فتح باب التقديم للمدرسة الفنية لمياه الشرب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فتح باب التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين في الإسكندرية بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى الثلاثاء 15 يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة أنه يجري التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg /

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدة شروط لقبول الطلاب تشمل:

- المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لنفس العام 2025 دور أول بحد أدنى 260 درجة بنسبة 93% والأولوية للأعلى مجموعًا.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2025 يكون مجموع القبول 455 بنسبة 93% تقريبَا.

- يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا من محافظات "الإسكندرية - مطروح - البحر الأحمر – شمال سيناء - جنوب سيناء"، بشرط أن يكون الطالب المتقدم للمدرسة حاصل على الشهادة الاعدادية للصف الأول والثاني الاعدادي من المحافظة التابع لها.

- اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم في 2025/10/1.

ووفقا لشركة مياه الشرب بالإسكندرية تتضمن الأوراق والمستندات المطلوب رفعها مع الطلب الإلكتروني على الموقع ما يلي:

- صورة شهادة الإعدادية أو صورة بيان النجاح مختوم بشعار الجمهورية.

- صورة شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وإذا كان ولي الأمر هي الأم يتم تقديم صورة للولاية التعليمية.

ويراعي عن التقديم أن نوع الملفات المسموح بها هو " PNG - JPG " وأقصى حجم للمستند الواحد المرفوع هو 5 ميجا بايت، فيما يجب الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة باقي إجراءات التقديم على الموقع الالكتروني.

ويجري الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعد انتهاء فترة التقديم في 15 يوليو المقبل.

يشار إلى أن المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين في الإسكندرية أنُشئت عام 2021 / 2022 م باتفاقية وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاسكان والمرافق.

وتبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، وتضم 4 أقسام هي " تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، معالجة وضبط جودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب".

ويواكب تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، مساعي الدولة في الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

ويبلغ عدد المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 7 مدارس بالشركات التابعة "القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية- أسيوط- الجيزة- الإسكندرية"، لتخريج جيل من الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.