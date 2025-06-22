طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية: النحو جاء سهلاً

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، وسط حالة من الانضباط الأمني والتنظيمي، ووسط إجراءات احترازية مشددة شملت تأمين اللجان وتوفير الدعم الصحي واللوجيستي الكامل.

وعقب انتهاء اللجنة، تباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتضمن أي جزئيات من خارج المنهج أو أسئلة غير مباشرة، لكنها في المقابل تطلبت قدرًا من التركيز والتفكير، خاصة في أسئلة القراءة والنصوص.

وأشار بعض الطلاب إلى أن الامتحان اتسم بالطول واحتاج إلى وقت إضافي لمراجعة الإجابات بدقة، بينما وصف آخرون أسئلة النحو بأنها الأسهل والأوضح، ولم تحمل أي تعقيدات تذكر.

وقالت إحدى الطالبات بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بالإسماعيلية: “الامتحان كان محتاج تركيز، مفيهوش حاجات من بره المنهج، بس الوقت مش كفاية علشان نراجع كويس”، فيما أشار طالب آخر إلى أن “النحو كان مباشر وسهل، لكن التعبير والأدب كان محتاجين تفكير أكتر”.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالإسماعيلية، هذا العام نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، موزعين على 31 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ومن المقرر أن تتواصل امتحانات الثانوية العامة حتى العاشر من يوليو المقبل، وسط تأكيدات رسمية على استمرار الالتزام بكافة معايير النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.