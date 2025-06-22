أول إجراء من التعليم بشأن تداول صور خاصة بامتحان اللغة العربية

كتب- أحمد الجندي:

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله صباح اليوم عبر تطبيق "تليجرام" من صور يُزعم أنها تخص امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عقب مرور نحو ربع ساعة من بدء الامتحان داخل اللجان.

وقد رصدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة نشاط عدد من مجموعات الغش الإلكتروني، وعلى رأسها مجموعة تُعرف باسم "شاومينج"، حيث تم نشر صور لورقة أسئلة مدّعى تسريبها من داخل إحدى اللجان.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها بدأت على الفور التحقق من مدى صحة الصور المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المتورطين في تلك الوقائع.

ويتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من داخل غرفة العمليات المركزية سير امتحانات الثانوية العامة، ويولي اهتمامًا بالغًا بانتظام أعمال اللجان والتزامها بالضوابط والتعليمات المعتمدة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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