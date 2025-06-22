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التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

10:29 ص الأحد 22 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله عبر بعض مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" على تطبيق تليجرام بشأن تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة قبل بدء لجان الامتحان صباح اليوم.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن جميع ما يتم نشره على هذه المنصات لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

كما شددت على أن الامتحانات تُدار وفق إجراءات أمنية مشددة، تضمن الحفاظ الكامل على سريتها حتى تسليمها للطلاب داخل اللجان.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات، وتتعامل بحسم مع أي محاولات إخلال أو تجاوز للقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات ومحاولات الغش الإلكتروني حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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