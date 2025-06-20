كتب- أحمد الجندي:

وافق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، على منح تعليمية مميزة للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، تتضمن إلحاق أوائل الطلاب بمدارس "30 يونيو" التابعة للوزارة دون تحملهم لأي أعباء مالية، بشرط استمرارهم ضمن قائمة الأوائل.

وأوضح هشام جعفر، مدير عام التعليم الخاص والدولي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو، ومدير المكتب الفني للمجموعة، أن الوزير أقر تقديم منحة دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل على مستوى كل إدارة تعليمية في الشهادة الإعدادية، تشمل إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من مصروفات الدراسة عند التحاقهم بالصف الأول الثانوي بمدارس المجموعة للعام الدراسي الجديد.

وأشار جعفر إلى أن الامتيازات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تمتد المنحة لتشمل المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يستمر الإعفاء من المصروفات في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بشرط حفاظ الطالب على مستواه كأحد الأوائل في إدارته التعليمية. كذلك، يحصل العشرة الأوائل على مستوى كل مدرسة من مدارس "30 يونيو" في المرحلتين الإعدادية والثانوية على تخفيض بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية.

وأكد هشام جعفر أن تلك المبادرة تأتي انطلاقًا من رغبة الوزير في تحفيز المتفوقين ومساندتهم، وتقديرًا للجهد المبذول سواء من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن مجموعة "30 يونيو" جاهزة تمامًا لاستقبال الأعداد الكاملة من الطلاب الأوائل دون تقييد بالعدد، إيمانًا منها بأهمية دعم التميز الأكاديمي.

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