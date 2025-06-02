"تعليم الجيزة" تتحرك بعد فيديو داخل لجنة.. حرمان طلاب وإحالة للتحقيق

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا رسميًا، شددت فيه على رفضها القاطع لأي عبث يمس مستقبل الطلاب أو ينال من هيبة العملية التعليمية، وذلك على خلفية واقعة تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو متداول يوثق خروقات داخل لجنة امتحانية

ورصدت المديرية ظهور مقطع فيديو مصور من داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية، يُظهر مشاهد تخل بسير الامتحانات وتخالف اللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، مما أثار حالة من الاستياء والغضب العام.

حرمان 4 طلاب واستبعاد مراقب

وبحسب البيان، وفي ضوء توجيهات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اتخذت المديرية قرارات صارمة لمواجهة ما حدث، تضمنت:

• حرمان أربعة طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل، بعد إثبات تورطهم في أعمال شغب من شأنها الإضرار بسير الامتحانات والإخلال بقواعد الانضباط، في تطبيق مباشر للوائح الوزارية دون تهاون.

• استبعاد المراقب الأول للجنة من مهامه، بعد ثبوت تقصيره الواضح في أداء واجباته الرقابية، مع إحالته فورًا إلى التحقيق، وذلك حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان سيرها في بيئة منظمة وعادلة.

لا تساهل مع الإهمال أو الفوضى

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيانها أن ما حدث "لن يمر مرور الكرام"، وأن أي تهاون أو تستر على الفوضى سيُواجَه بإجراءات حاسمة، حفاظًا على مكانة التعليم وحقوق الطلاب المجتهدين.

كما شددت على أن هذه الإجراءات ليست فقط للردع، بل لضمان التزام كافة الأطراف التعليمية بالضوابط والقواعد التي تحكم سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.