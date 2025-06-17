ارتياح بين طلاب الثانوية بأسيوط لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أسيوط - محمود عجمي:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، عقب أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية والفرنسية)، حيث أعرب عدد كبير منهم عن رضاهم بمستوى الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الجزئيات التي تطلبت تفكيرًا أعمق، خاصة في سؤال "المواقف".

وقال الطلاب حسين علي، وكريم جمال جرجس، وعبدالله صلاح، من مدرسة الانتصار بمدينة أسيوط، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلاً وواضحًا، وتضمن أسئلة مباشرة من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة، مشيرين إلى أن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة دون الشعور بأي توتر. وأعربوا عن أملهم في أن تأتي باقي الامتحانات بنفس المستوى.

وفي السياق ذاته، أوضح الطالب محمد عصام، بلجنة مدرسة الانتصار، أن امتحان اللغة الألمانية كان في مجمله مناسبًا، إلا أن بعض الأسئلة، خاصة في جزء "المواقف"، تطلبت تركيزًا وجهدًا أكبر. وأضاف أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

وتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الحالة الصحية لـ12 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة، بعد تعرضهم صباح اليوم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء توجههم من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك عند مدخل الطريق الصحراوي وصلة الغنايم.

جاء ذلك خلال تواجد المحافظ بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، حيث تابع تطورات الحادث أولاً بأول، ووجّه بالتنسيق الفوري مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي. وأكدت التقارير الطبية أن الإصابات جاءت سطحية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، مع إبقاء المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء التام.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم، وتعمل بتنسيق مستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة بكامل أجهزتها تواصل جهودها لتأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب، مع الحفاظ على سلامة جميع القائمين على العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، تواصلت غرفة عمليات المديرية مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تابع الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الحادث واطمأن على الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، ومشيدًا بجهود محافظ أسيوط في المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم الدعم اللازم لكافة عناصرها.