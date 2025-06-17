بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، بالنظام الجديد، لخوض ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يؤدوا الآن اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، ضمن جدول الامتحانات الرسمي.

اختبار اللغة الأجنبية الثانية سيكون "اختيار من متعدد" فقط

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ستكون بالكامل بنظام "الاختيار من متعدد"، دون تضمين أي سؤال مقالي داخل ورقة الامتحان، تنفيذًا للسياسات التعليمية الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد.

مادة اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع ولا تشمل أسئلة مقالية

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء عدم إدراج أسئلة مقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية يعود إلى كون هذه المادة تم تصنيفها ضمن المواد غير المضافة للمجموع النهائي في منظومة الثانوية العامة 2025، وهو ما يجعلها على نفس النهج مع مواد مثل التربية الدينية والتربية الوطنية، التي تُختبر بنظام الأسئلة الموضوعية فقط.



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