موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، الموعد المتوقع لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بالعاصمة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن يعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة من اليوم أو الغد.

وأضاف المصدر، أنه فور اعتماد النتيجة سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي للمحافظة ومديرية التربية والتعليم، كما سيتم إتاحتها في المدارس خلال الأيام المقبلة.

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