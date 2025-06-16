كتب- أحمد الجندي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا الثلاثاء 17 يونيو 2025، امتحانَ اللغة الأجنبية الثانية "نظام جديد"، وامتحانَي الاقتصاد والإحصاء "نظام قديم"، في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان ووسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.

اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي من الشعبتَين الأدبية والعلمية، وَفق نظام التعليم الجديد، لخوض امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ضمن الجدول الرسمي المقرر من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاقتصاد والإحصاء لطلاب النظام القديم

ويؤدي طلاب الثانوية العامة من الملتحقين بالنظام القديم، غدًا أيضًا، امتحاناتهم في مادتَي الاقتصاد والإحصاء، وَفق الخطة المعتمدة لتوزيع المواد الدراسية حسب نوع النظام التعليمي.

اقرأ أيضًا:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب

"تعليم الجيزة" تُعلن الجاهزية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة