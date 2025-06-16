بدء التظلمات على نتيجة النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تلقي طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية وصفوف النقل، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، على أن تستمر فترة التقديم حتى نهاية الشهر الجاري.

تقديم التظلمات ورقيًا داخل الإدارات التعليمية

وقال سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن التقديم على التظلمات سيكون ورقيًا، من خلال الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك وفقًا للضوابط المحددة والجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه بكل إدارة على حدة.

حرص على الشفافية وتحقيق العدالة للطلاب

وأكد عطية على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وفتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق إجاباتهم بدقة، والتأكد من حصولهم على الدرجات المستحقة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.

التزام بالرد في المواعيد المحددة

وشدد وكيل وزارة التعليم بالجيزة على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بسرعة فحص التظلمات والرد عليها في المواعيد المقررة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح الطلاب، واستكمال العام الدراسي في أجواء من الثقة والمصداقية.

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