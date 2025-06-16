مع بدء الامتحانات.. تعرف على خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس

كتبت- آية محمد:

انطلقت أمس أولى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وفي إطار التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة "مصر الرقمية"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، كما أن الخدمة متاحة أيضًا لطلاب التعليم الثانوي الفني ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة "مصر الرقمية":

1- الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.

2- اختيار "خدمات مصر الرقمية".

3- الضغط على "التعليم".

4- اختيار خدمة "الاستعلام عن أرقام الجلوس".

5- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

وتتاح هذه الخدمة فقط للمستخدمين الذين لديهم حساب على المنصة.

ويمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع "مصر الرقمية".

2- الضغط على "تسجيل الدخول"، ثم اختيار "افتح حساب جديد".

3- الضغط على "سجل حسابًا جديدًا".

4- ثم الضغط على "تحقق من بيانات الرقم القومي"، ثم إدخال البيانات التالية: الرقم القومي، ورقم المصنع "الموجود أسفل الصورة الشخصية في البطاقة"، والاسم الأول للأم، ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.

5- إدخال رقم الهاتف المسجل باسمك لدى إحدى شركات المحمول.

6- ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود تفعيل مكون من 6 أرقام، قم بإدخاله في الموقع.

7- إنشاء كلمة مرور مكونة من 8 أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية، على أن تشمل: حرفًا كبيرًا، وحرفًا صغيرًا، ورقمًا أو رمزًا.

8- إدخال البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وكلمة المرور مرة أخرى لإتمام عملية التسجيل.

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