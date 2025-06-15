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إحالة 4 طلاب للتحقيق بسبب شغب وفوضى داخل لجنة الامتحانات بالقليوبية

01:33 م الأحد 15 يونيو 2025

طلاب الثانوية العامة - ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحال رئيس لجان الامتحانات بمدينة كفر شكر محافظة القليوبية، 4 طلاب من لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات للتحقيق، بسبب أعمال شغب وفوضى داخل اللجان خلال فترة الاستراحة ما بين امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، وجرى التدخل والسيطرة على الموقف وفرض السيطرة وإسداء النصح ودخولهم إلى اللجان.

فيما تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منذ ساعات الصباح الأولى انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد.

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محافظة القليوبية امتحانات الثانوية العامة امتحان التربية الدينية امتحان التربية الوطنية أيمن عطية محافظ القليوبية
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