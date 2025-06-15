مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل توزيع درجات الدين و"الوطنية" للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

حدَّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل توزيع الدرجات الخاصة بامتحانَي مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتَيه الأدبي والعلمي، في إطار امتحانات الثانوية العامة 2025 التي بدأت اليوم الأحد الموافق 15 يونيو.

توزيع درجات الدين والتربية الوطنية 2025

وأوضحت الوزارة أن نظام التقييم في امتحانَي الدين والتربية الوطنية يتماشى مع المواصفات المعتمدة للورقة الامتحانية، منوهةً بأن الاختبارات لا تحتوي على أسئلة مقالية وإنما تعتمد بالكامل على أسئلة "اختيار من متعدد"، ويبلغ إجمالي عدد الأسئلة في كل مادة 25 سؤالًا.

تفاصيل الدرجات والملاحظات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن توزيع الدرجات يتضمن:

- كل مادة 25 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

- يمنح الطالب درجة واحدة عن كل سؤال يتم حله بشكل صحيح.

- المجموع الكلي لكل من مادتَي الدين والتربية الوطنية هو 25 درجة.

- المادة تُعتبر نجاحًا ورسوبًا، ويتطلب اجتيازها الحصول على 12.5 درجة على الأقل.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد في التاسعة صباحًا، بمادتَي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت إنهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات؛ خصوصًا محاولات الغش التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش.

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