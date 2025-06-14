كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق، الأحد المقبل، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من ضمن المواد خارج المجموع.

بيئة ملائمة داخل الأسرة

وأضافت "أحمد" ، في تصريحات صحفية، موجهه حديثها إلى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، أنه لابد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة والبعد تماما عن أي تشتيت أو توتر قد يتعرضون له خلال هذه الفترة، وبالتالي علي أولياء الأمور تشجيع وتحفيز أبنائهم علي المراجعة بكل تركيز وهدوء.

وتابعت: ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بإعداد الأكل الجيد والوجبات والمشروبات المفيدة لصحة أبنائهم والتي تعمل علي تقوية صحة البدنية والذهنية، وحتي يستطيعوا القدرة علي المراجعة لفترات أطول، بجانب تنظيم أوقاتهم ما بين المراجعة والراحة، حفاظا علي صحتهم وتركيزهم.

وأضافت عبير، موجهه حديثها للطلاب: "استعينوا بالله، واعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا، راجعوا كويس وبهدوء وتركيز، و متخافوش الثانوية العامة زي أي امتحانات بس الأهم تبقوا واثقين من نفسكم وربنا هيوفقكم".

الالتزام بالتعليمات

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي الالتزام بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي وضعتها الوزارة والمديريات التعليمية، والتي منها: التشديد الكامل على ضبط اللجان ومنع الغش نهائيًا، وعدم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية، بما فيها الهواتف والساعات الذكية والسماعات، ومنع تواجد أولياء الأمور أمام المدارس، وأن أعمال الشغب تُعامل معاملة الغش وتُطبق عليها القوانين الصارمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 1992، وغيرها.

مناشدة للمراقبين

وناشدت " أحمد" المراقبين والملاحظين، بضرورة أن يراعوا ظروف الطلاب وأن يعتبروهم مثل أبنائهم ويتسع صدرهم لهم، وتشجيعهم وإزالة أي قلق أو توتر قد يظهر علي الطلاب من خلال كلماتهم التي تطمئنهم.

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