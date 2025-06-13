''التعليم'' تنفي صحة منشورات منسوبة لتطوير المناهج

كتب- أحمد الجندي:

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والمستشار الإعلامي للوزارة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات منسوبة لرئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأكد "زلطة" على أن هذه المنشورات المتداولة حاليًا ليست جديدة، بل سبق وتم تداولها بنفس الصيغة منذ عام مضى، وتتم إعادة نشرها دون تحرّي الدقة أو التأكد من مصدرها.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات تتعلق بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تجنب الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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