8 تعليمات مهمة من "تعليم القاهرة" لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عددًا من التعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة 2025.

وشددت المديرية في توجيهاتها على أهمية أن يكون الطلاب حريصين دائمًا على مستقبلهم وطامحين إلى تحقيق أهدافهم النبيلة.

وفي سياق الاستعداد للامتحانات، قدمت المديرية مجموعة من التعليمات والإرشادات الحاسمة لضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وانضباط، تشمل:

* حظر وسائل الغش: يُحظر اصطحاب أي وسيلة يمكن استخدامها في الغش، سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

* حظر الأجهزة الإلكترونية: يُمنع دخول لجنة الامتحان بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

* حظر تصوير الأسئلة: يُحظر تصوير أسئلة الامتحان أو نشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

* حظر اصطحاب أي أوراق خارجية: يُحظر اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

* الالتزام باللجنة المخصصة: لا يُسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

* الالتزام بالمواعيد: لا يُسمح للطالب بالتأخر عن موعد بدء الامتحان.

* حظر التدخين: يُحظر التدخين داخل لجان الامتحانات.

* حظر إثارة الشغب: يُحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بسير امتحانات الثانوية العامة.