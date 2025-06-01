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"كانت معقدة".. "التعليم" تكشف تفاصيل محاولة اختراق صفحتها على "فيسبوك"

11:28 ص الأحد 01 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما تعرضت له صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محاولات اختراق سيبراني معقدة صباح اليوم، فإن فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني التابع لها قد قام على الفور بالتعامل مع هذه التهديدات بنجاح وإحباط هذه الهجمات السيبرانية بفعالية.

وأكدت الوزارة أن الصفحة الرسمية لها عادت للعمل بكامل طاقتها وبشكل آمن ومستقر، مشيرة إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات الأمن السيبراني واتخاذ إجراءات استباقية مشددة من قِبل فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالوزارة، وذلك لمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.

كما أكدت الوزارة أنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحماية السيبرانية لضمان أمن وسلامة بياناتها ومنصاتها الرقمية.

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وزارة التربية والتعليم محاولة اختراق صفحة التعليم فيسبوك
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