يترقب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة وأولياء أمورهم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد ظهور نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف الأول الثانوي أصبحت جاهزة من حيث أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إلا أن إعلانها تأجل بسبب إتاحة فرصة ثانية لبعض الطلاب لأداء اختبار البرمجة والذكاء الاصطناعي، المخصص للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحان في موعده الأول.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إعادة اختبار البرمجة والذكاء الاصطناعي سيكون غدًا لطلاب محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من الاختبار واستكمال الإجراءات الخاصة به، سيتم اعتماد النتيجة وإتاحتها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالقاهرة 2026

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلانها رسميًا من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك باستخدام الرقم القومي أو بيانات الطالب اضغط هنا