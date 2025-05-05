التعليم تعلن جدول امتحانات "ابناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين بالخارج، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة لـ"أبناؤنا في الخارج".

موعد انطلاق الامتحانات

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 10 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يبدأ الطلاب بأداء اختبار مادة اللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) ضمن مستوى اللغة المتقدم، والمعروف بالمستوى الرفيع لطلاب اللغات.

الفئات المستهدفة من الامتحانات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الفئات المسموح لها بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني تشمل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات الترم الأول داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أولئك الذين أدوا نفس الاختبارات بمدارس المسار التعليمي المصري بالخارج.

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