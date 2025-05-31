ننشر مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، حيث يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي غداً الأحد الموافق 1 يونيو

الضوابط العامة لامتحان الدراسات الإجتماعية 2025

تعتمد مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني على نواتج التعلم المستهدفة في المنهج الدراسي، بحيث تشمل جميع الأجزاء المقررة بدقة.

يتم توزيع الأسئلة وفقًا لنسبة الأهمية لكل وحدة دراسية، بحيث تتناسب مع الوزن النسبي لها داخل المقرر، وفق مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

تُراعي الأسئلة قياس مستويات الصعوبة المختلفة، بحيث تتنوع بين الأسئلة المباشرة والأسئلة التي تحتاج إلى التفكير والتحليل، وفق مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

يتم ترتيب الأسئلة داخل ورقة الامتحان بطريقة متدرجة من السهل إلى الأصعب، وفقًا لما حددته الوزارة في مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

تحافظ الورقة الامتحانية على توازن دقيق بين المستويات المعرفية المختلفة، بحيث تشمل أسئلة الفهم والتطبيق والاستنتاج، مما يحقق العدالة بين الطلاب وفق مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

يجب أن تكون صياغة الأسئلة واضحة ومباشرة، مع تجنب الغموض أو اللبس في الفهم، وفق ما نصت عليه مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

تلتزم الورقة الامتحانية بجميع البيانات الأساسية المطلوبة، مثل اسم المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، والفصل الدراسي، وهو ما تؤكد عليه مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

يتم تنسيق ورقة الامتحان بشكل جيد لضمان وضوح القراءة، من حيث نوع الخط، حجمه، والمسافات بين السطور، بما يتوافق مع مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.





