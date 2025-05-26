فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

التعليم ترد على شكاوى تنسيق المدارس الرسمية لغات بالجيزة

10:54 م الإثنين 26 مايو 2025

شادي زلطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ملتزمة بتوفير مقاعد دراسية لجميع الطلاب، ردًا على شكاوى أولياء أمور مراحل "كي جي" في الجيزة بشأن توجيه أبنائهم إلى مدارس بعيدة.

وأضاف، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن تنسيق المدارس الرسمية لغات والرسمية لغات متميز يبدأ في يونيو سنويًا، مع فتح باب التحويل الإلكتروني في أول يوليو.

وأوضح زلطة أن محافظة الجيزة تضم 98 مدرسة رسمية لغات، منها 85 مدرسة عادية و13 متميزة، ويتم التنسيق بناءً على ترتيب السن وتقليل الكثافة الطلابية إلى 50 طالبًا كحد أقصى لكل فصل لضمان جودة التعليم. وأشار إلى أن تنسيق هذا العام تم على خمس مراحل، مع توزيع الطلاب على مراكز مثل أطفيح والصف لضمان عدم تجاوز السن القانوني.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المدارس الرسمية لغات، البالغة حاليًا 1200 مدرسة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأضاف أن أولياء الأمور يمكنهم التقديم في يونيو المقبل أو انتظار التحويل الإلكتروني في يوليو وفقًا للأماكن المتاحة، مشيرًا إلى إمكانية دراسة تقسيم الدراسة على فترتين لتخفيف الضغط الجغرافي بناءً على اقتراح الحديدي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم شكاوى أولياء أمور كي جي شكاوى تنسيق المدارس الرسمية لغات المدارس الرسمية لغات بالجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان