التعليم ترد على شكاوى تنسيق المدارس الرسمية لغات بالجيزة

كتب- حسن مرسي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ملتزمة بتوفير مقاعد دراسية لجميع الطلاب، ردًا على شكاوى أولياء أمور مراحل "كي جي" في الجيزة بشأن توجيه أبنائهم إلى مدارس بعيدة.

وأضاف، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن تنسيق المدارس الرسمية لغات والرسمية لغات متميز يبدأ في يونيو سنويًا، مع فتح باب التحويل الإلكتروني في أول يوليو.

وأوضح زلطة أن محافظة الجيزة تضم 98 مدرسة رسمية لغات، منها 85 مدرسة عادية و13 متميزة، ويتم التنسيق بناءً على ترتيب السن وتقليل الكثافة الطلابية إلى 50 طالبًا كحد أقصى لكل فصل لضمان جودة التعليم. وأشار إلى أن تنسيق هذا العام تم على خمس مراحل، مع توزيع الطلاب على مراكز مثل أطفيح والصف لضمان عدم تجاوز السن القانوني.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المدارس الرسمية لغات، البالغة حاليًا 1200 مدرسة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأضاف أن أولياء الأمور يمكنهم التقديم في يونيو المقبل أو انتظار التحويل الإلكتروني في يوليو وفقًا للأماكن المتاحة، مشيرًا إلى إمكانية دراسة تقسيم الدراسة على فترتين لتخفيف الضغط الجغرافي بناءً على اقتراح الحديدي.