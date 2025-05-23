كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي 2025 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث يعقد امتحان نهاية العام لمادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي غداً السبت الموافق 24 مايو بمدارس القاهرة.

مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

وأوضحت الوزارة، أن تركز الورقة الامتحانية على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

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